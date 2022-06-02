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Звезда UFC и Pride порассуждал о бое с Емельяненко

Бывший боец UFC Алистар Оверим допустил, что ему заинтересует бой с Федором Емельяненко

Фото: Jasen Vinlove / Reuters

Нидерландский кикбоксер и боец смешанного стиля (MMA) Алистар Оверим порассуждал о своем будущем. Его слова передает MMA Fighting.

42-летний тяжеловес допустил, что поединок против россиянина Федора Емельяненко может заинтересовать его. «Возможно, эта тема станет хайповой. Люди начнут обсуждать наш бой и тем самым его приблизят», — отметил Оверим.

Тяжеловес известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и японском Pride. Оверим был звездой в обеих организациях.

18 мая Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов организовать поединок с участием Емельяненко. Глава Eagle FC допустил, что проведет совместный турнир с Bellator ради такого поединка.

Николай Костюков
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