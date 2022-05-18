Нурмагомедов захотел организовать бой для Емельяненко

Хабиб Нурмагомедов заявил о желании организовать бой для Федора Емельяненко в Eagle FC

Российский боец смешанного стиля (MMA) и глава промоушена Eagle FC Хабиб Нурмагомедов заявил о желании организовать поединок для соотечественника Федора Емельяненко. Об этом сообщает ТАСС.

33-летний Нурмагомедов признался, что хотел бы видеть Емельяненко на турнире Eagle FC. По мнению россиянина, соперником тяжеловеса может стать бразилец Джуниор Дос Сантос, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпоинате (UFC).

Нурмагомедов добавил, что намерен обсудить это со Скоттом Кокером — главой Bellator, где выступает Емельяненко. «Из этого может получится интересная история», — отметил он.

Емельяненко известен по выступлениям в Rings, Pride, Strikeforce и М1. В своем последнем поединке, который прошел в Москве в октябре 2021, тяжеловес нокаутировал американца Тимоти Джонсона.

