Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
Финляндия
2:3
Завершен
Швеция
ЧМ-2022|Группа B
Айнтрахт Ф
1:1
Доп. время
live
Рейнджерс
Лига Европы|Финал
Каролина Харрикейнз
Сегодня
02:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 1-й матч
Калгари Флэймз
Сегодня
04:30 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 1-й матч
Спорт

Нурмагомедов захотел организовать бой для Емельяненко

Хабиб Нурмагомедов заявил о желании организовать бой для Федора Емельяненко в Eagle FC

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) и глава промоушена Eagle FC Хабиб Нурмагомедов заявил о желании организовать поединок для соотечественника Федора Емельяненко. Об этом сообщает ТАСС.

33-летний Нурмагомедов признался, что хотел бы видеть Емельяненко на турнире Eagle FC. По мнению россиянина, соперником тяжеловеса может стать бразилец Джуниор Дос Сантос, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпоинате (UFC).

Нурмагомедов добавил, что намерен обсудить это со Скоттом Кокером — главой Bellator, где выступает Емельяненко. «Из этого может получится интересная история», — отметил он.

Емельяненко известен по выступлениям в Rings, Pride, Strikeforce и М1. В своем последнем поединке, который прошел в Москве в октябре 2021, тяжеловес нокаутировал американца Тимоти Джонсона.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
В ДНР сообщили о сдаче в плен еще 785 военных ВСУ с «Азовстали»
В США призвали Запад повлиять на Киев для прекращения конфликта на Украине
Россиянам назвали способы защиты от преследования в интернете
В США оценили российский «Куб-БЛА»
Заведующий кафедрой журфака МГУ Засурский покинул Россию
Швейцария создаст резерв газа на зиму на случай прекращения поставок из России
Стало известно об отъезде сотрудников Google из России
В ЛНР привлекли сдавшихся военных ВСУ к сбору тел их сослуживцев
Американский сенатор предупредил об угрозе безопасности США из-за помощи Киеву
Комитет сената США одобрил кандидатуру нового посла на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.