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Пеле обратился к Путину из-за спецоперации на Украине

Чемпион мира Пеле обратился к президенту России Путину из-за спецоперации на Украине
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратился к президенту России Владимиру Путину из-за спецоперации на Украине.

Пеле опубликовал свой пост перед отборочным матчем к чемпионату мира 2022 года между сборными Украины и Шотландии (3:1). Футболист вспомнил о встрече с Путиным в 2017 году и подчеркнул, что не мог представить, что мир будет так разделен, как сегодня. «Надеюсь, мы сможем вместе построить лучший мир», — заявил он.

Пеле встречался с президентом России в декабре 2017 года. Он принимал участие в жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018 года, который прошел в России.

Во время мундиаля президент России назвал своих любимых футболистов. В список попали Лев Яшин, Марадона и Пеле.

Анастасия Борисова
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