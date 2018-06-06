Путин назвал любимых футболистов

Президент Владимир Путин назвал Льва Яшина, Пеле и Марадону своими любимыми футболистами. Его слова приводит Медиакорпорация Китая.

Возможными претендентами на победу на чемпионате мира 2018 года Путин посчитал сборные Аргентины, Бразилии, Германии и Испании. «Там много претендентов. Это и латиноамериканские команды — это Аргентина и Бразилия. Мы знаем, что блестяще играла на предыдущих чемпионатах мира и сборная Германии, очень хорошее качество игры, очень красивый футбол демонстрировала испанская сборная», — сказал президент.

Путин также прокомментировал выступление российской национальной команды. «Должен констатировать факт что за последнее время она больших результатов не показывала. Но мы очень рассчитываем <...>, что сборная будет играть достойно, покажет современный, интересный, красивый футбол и будет бороться до конца», — отметил он.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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