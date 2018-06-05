Для россиян выпросят выходные на время чемпионата мира

Депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев попросит сделать дни матчей сборной России на чемпионате мира выходными. Об этом он написал в своем Twitter.

«Чемпионат мира по футболу — это грандиозное событие не только спортивное, но и политическое. И впервые он проводится в России, где сотни миллионов жителей так или иначе любят эту игру. Обратимся в комитет Госдумы по труду (с просьбой) проработать вопрос, сделать выходными дни, когда играет сборная России», — предложил Лебедев.

На групповом этапе чемпионата мира сборная России проведет три матча. 14 июня команда встретится с Саудовской Аравией в Москве, 19 июня сыграет с Египтом в Санкт-Петербурге, а 25-го поедет в Самару на поединок с Уругваем.

Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Действующим чемпионом мира является сборная Германии.

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