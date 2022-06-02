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Уролог перечислил главные симптомы почечной колики

Уролог Неймарк назвал пульсирующие боли в пояснице главным симптомом почечной колики

Фото: Sasun Bughdaryan / Unsplash

Доктор медицинских наук, профессор, врач-уролог Борис Неймарк перечислил россиянам главные симптомы почечной колики. В беседе с «Вечерней Москвой» он предупредил, что это острое состояние может развиться внезапно как в состоянии полного покоя, так и в движении.

Специалист заявил, что причина почечной колики — блокада оттока мочи из верхних отделов мочевой системы. Заболевание всегда сопровождается интенсивной болью в области поясницы.

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Среди других ярких признаков недуга Неймарк назвал пульсирующие боли в боках, паху и наружных отделах половых органов, которые то нарастают, то затихают. При этом уменьшить выраженность неприятных ощущений сменой позы не получается, из-за чего человек начинает метаться в постели. Также, по словам медика, приступ может сопровождаться учащенным мочеиспусканием, при этом позывы сходить в туалет могут вызывать резь и дискомфорт.

В заключение Неймарк отметил, что особенно осторожными стоит быть людям с мочекаменной болезнью, так как при этом диагнозе вероятность возникновения почечной колики многократно возрастает.

Ранее врач-кардиолог Харлан Крумхольц рассказал о необычных симптомах сердечного приступа у женщин. По словам специалиста, при болезнях сердца женщины могут жаловаться на тошноту, боль в челюсти, одышку, головокружение, сильную усталость при малейших физических нагрузках.

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Наталья Обрядина
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