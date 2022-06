Кардиолог предупредил о необычных симптомах сердечного приступа у женщин

Врач Крумхольц предупредил, что сердечный приступ у женщин сопровождается тошнотой

Кардиолог, доктор медицинских наук Харлан Крумхольц предупредил о необычных симптомах сердечного приступа у женщин. Результатами своего исследования инфарктов он поделился с изданием Eat This, Not That.

По словам Крумхольца, у женщин сердечные болезни чаще случаются из-за депрессии, плохой социальной поддержки, низкого уровня жизни. Врач также пришел к выводу, что развитию болезней сердца у женщин способствует изменение гормонального фона — количество жалоб у пациенток повышается после 65 лет, когда падает уровень эстрогена.

Сердечный приступ, продолжил врач, у женщин может проявляться мягче, чем у мужчин, и не сопровождаться сильной болью. Крумхольц указывает на то, что при болезнях сердца женщины могут жаловаться на тошноту, боль в челюсти, одышку, головокружение, сильную усталость во время обычных занятий — например, легкой прогулки.

При этом, добавляет врач, диагностика не всегда может определить сердечный приступ у женщин, потому что три основные артерии, ведущие к сердцу, у них могут оказаться не закупоренными тромбом. Ухудшение самочувствия на фоне сердечно-сосудистых болезней у них чаще, чем у мужчин, связано со спазмом сосудов или микрососудистой дисфункцией, предупреждает Крумхольц, призывая врачей быть внимательнее при диагностике женщин.

Ранее ученые Северо-Западного университета в Иллинойсе раскрыли, что иммунная система играет решающую роль для восстановления сердца после инфаркта миокарда, когда из-за недостатка кислорода повреждается сердечная мышца. Ключевую роль в механизме регенерации тканей сердца играют макрофаги — специализированные клетки иммунной системы, которые уничтожают бактерии или инициируют воспалительные реакции, способствующие уничтожению патогенов.