Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
Зенит
Сегодня
20:00 (Мск)
ЦСКА
Единая лига ВТБ|Финал
Сербия
Сегодня
21:45 (Мск)
Норвегия
Лига наций УЕФА|Лига B. Группа 4. 1-й тур
Испания
Сегодня
21:45 (Мск)
Португалия
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 2. 1-й тур
Колорадо Эвеланш
Завтра
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 2-й матч
Спорт

Британский гонщик-чемпион погиб во время заезда

Британский мотогонщик Марк Перслоу погиб в результате аварии на гонке Isle of Man TT

Фото: @markpurslowracing

Британский мотогонщик Марк Перслоу погиб в результате аварии в квалификации гонки Isle of Man TT на острове Мэн. Об этом сообщается на сайте организаторов.

По информации источника, инцидент произошел на третьем круге квалификационного заезда. 29-летний спортсмен потерял управление и вылетел с трассы. Он получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где умер. Из-за случившегося гонка была завершена досрочно.

Перслоу становился чемпионом Гран-при Мэна в 2017 году. Он участвовал в соревнованиях второй раз в карьере.

Летом 2020-го британский мотогонщик Бен Годфри погиб в возрасте 25 лет в результате аварии во время соревнований No Limits Trackdays. Уточнялось, что Годфри столкнулся на трассе с другим гонщиком и получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался, несмотря на то что ему была оказана немедленная медицинская помощь.

Анастасия Борисова
Комментарии отключены
Последние новости
Росгвардеец погиб в Донбассе во время боя с иностранными наемниками
Путин присвоил новому главе МЧС звание генерал-лейтенанта
Кадыров стал беднее в 14 раз
Глава ЛНР назвал неосвобожденные города республики
Парикмахер раскрыла правильный способ мытья головы
СКР предъявил обвинения сотруднику СБУ Посохову за пытки российских военных
Психолог назвала способ отдыхать без мыслей о работе
Британский гонщик-чемпион погиб во время заезда
Пациентам московских поликлиник начали помогать по-новому
Раскрыта стоимость зарубежных туров за картами Visa и Mastercard летом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.