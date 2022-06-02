Британский гонщик-чемпион погиб во время заезда

Британский мотогонщик Марк Перслоу погиб в результате аварии на гонке Isle of Man TT

Британский мотогонщик Марк Перслоу погиб в результате аварии в квалификации гонки Isle of Man TT на острове Мэн. Об этом сообщается на сайте организаторов.

По информации источника, инцидент произошел на третьем круге квалификационного заезда. 29-летний спортсмен потерял управление и вылетел с трассы. Он получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где умер. Из-за случившегося гонка была завершена досрочно.

Перслоу становился чемпионом Гран-при Мэна в 2017 году. Он участвовал в соревнованиях второй раз в карьере.

Летом 2020-го британский мотогонщик Бен Годфри погиб в возрасте 25 лет в результате аварии во время соревнований No Limits Trackdays. Уточнялось, что Годфри столкнулся на трассе с другим гонщиком и получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался, несмотря на то что ему была оказана немедленная медицинская помощь.