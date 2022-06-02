В Китае оценили попытки Запада исключить Россию из мирового рынка

Попытки Запада исключить Россию и Китай из глобального рынка опасны для него самого

Попытки исключить Россию и Китай из глобального рынка опасны не только для этих двух стран, но и для самого Запада, заявил старший научный сотрудник Института финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета Лю Чжицинь, чьи слова приводит «Прайм».

«В этих условиях мы исполнены решимости проводить свою собственную политику, которая говорит, что мы должны полагаться только на нас самих. России стоит в этом смысле перенять опыт Китая и тоже начать полагаться только на саму себя», — сказал Чжицинь в ходе дискуссии «Российская экономика и натиск Запада: каким будет ответ на новые вызовы?», организованной клубом «Валдай».

По словам эксперта, Запад намерен «изолировать» Россию с Китаем, пытаясь создать собственную систему для «доминирования над всем миром». Подобное поведение уничтожает все фундаментальные ценности и инфраструктуру бизнеса, в то время как Китай пытается использовать «силу двусторонних соглашений».

Чжицинь отметил, что Китай в последние несколько лет с интересом наблюдает за развитием экономики в России, подчеркнув, что Москва является для всего мира примером того, как существовать в условиях санкций. По его мнению, страна демонстрирует «хорошую устойчивость с экономической и политической точек зрения».

С тезисом о том, что санкционное давление приносит не только потери, но и возможности, согласился вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников. По его словам, российский бизнес настроен оптимистично, несмотря на сложности, с которыми приходится справляться.

«Мы самодостаточная страна, от этого и надо плясать. Это первое и самое главное», — добавил он.

В то же время вице-президент РСПП подчеркнул, что союз призывает государство больше учитывать интересы бизнеса в нынешних условиях. Частный сектор в России, считает Красильников, еще «недооценен »и «недоразвит» и данную задачу предстоит решить.

2 июня послы ЕС утвердили введение частичного нефтяного эмбарго в рамках шестого пакета санкций. Он вступит в силу после того, как документ опубликуют в Официальном журнале Евросоюза. Источники утверждают, что это может произойти в пятницу, 3 июня.