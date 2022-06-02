Депутат Госдумы предложил ускорить интеграцию юга Украины в состав России
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости предложил ускорить интеграцию юга Украины, а именно Херсонской и Запорожской областей, в состав России.
Нужно как можно скорее расставить все точки над i, чтобы дать ориентир дальнейшего пути развития освобожденным регионам. Их жители должны пошагово понимать, как будут развиваться и в каком направлении двигаться. Переходный период нельзя растягивать на длинное и неопределенное время
По его словам, процесс интеграции должен быть максимально сокращен, чтобы люди могли полноценно адаптироваться, а регионы, в которых они проживают, стать полноправными субъектами России.
Также депутат отметил, что украинские регионы в воссоединении с Россией должны пройти крымский путь. При этом полуостров может поделиться опытом и стать куратором этого процесса.
Проведение референдумов станет гарантией того, что в последующем никто и некогда не сможет оспорить законный выбор людей. Плебисцит станет основополагающим, цементирующим и фундаментальным моментом при принятии судьбоносного решения по выбору своего будущего. Поэтому аналогов на сегодня референдуму я не вижу
Шеремет подверкнул, что референдум нужно проводить только при уверенности в полной безопасности для населения.
Сроки присоединения Херсонской области и Донбасса к России
Ранее глава международного комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий допустил, что Херсонская область, Донецкая и Луганская народные республики могут присоединиться к России уже в июле.
Референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской областей можно провести одновременно, это было бы вполне логично
Как считает парламентарий, у России достаточно ресурсов, чтобы обеспечить включение этих областей в свой состав. «Главное, чтобы это было по желанию самих жителей указанных освобожденных регионов», — добавил Слуцкий.
Переход Херсонской области под контроль российской армии
16 мая власти Херсонской области заявили о полном переходе региона под контроль российской армии, которая взяла под стопроцентную защиту жителей и закрывает их от обстрелов со стороны Украины с помощью системы ПВО.
Как сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, регион до сих пор находится в зоне досягаемости украинской артиллерии, но российским ПВО удается перехватывать снаряды.
Также он отметил, что армия и МЧС помогают решать в регионе задачи с гуманитарной помощью и возвращением к мирной жизни.
Желание войти в состав России
Позднее, 25 мая, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион возьмет курс на вхождение в состав России.
По его словам, у области лишь одно будущее — она «должна стать полноценным субъектом Российской Федерации».
25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российского гражданства для жителей двух областей Украины — Запорожской и Херсонской.
Изменения вносятся в указ главы государства от 24 апреля 2019 года, по которому в упрощенном порядке обратиться с заявлениями о приеме в гражданство могли лица, постоянно проживающие на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).