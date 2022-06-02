Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Депутат Госдумы предложил ускорить интеграцию юга Украины в состав России

Депутат Госдумы Шеремет предложил ускорить интеграцию Херсона и Запорожья с Россией
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости предложил ускорить интеграцию юга Украины, а именно Херсонской и Запорожской областей, в состав России.

Нужно как можно скорее расставить все точки над i, чтобы дать ориентир дальнейшего пути развития освобожденным регионам. Их жители должны пошагово понимать, как будут развиваться и в каком направлении двигаться. Переходный период нельзя растягивать на длинное и неопределенное время

Михаил Шереметдепутат Госдумы от крымского региона

По его словам, процесс интеграции должен быть максимально сокращен, чтобы люди могли полноценно адаптироваться, а регионы, в которых они проживают, стать полноправными субъектами России.

Также депутат отметил, что украинские регионы в воссоединении с Россией должны пройти крымский путь. При этом полуостров может поделиться опытом и стать куратором этого процесса.

Проведение референдумов станет гарантией того, что в последующем никто и некогда не сможет оспорить законный выбор людей. Плебисцит станет основополагающим, цементирующим и фундаментальным моментом при принятии судьбоносного решения по выбору своего будущего. Поэтому аналогов на сегодня референдуму я не вижу

Михаил Шереметдепутат Госдумы от крымского региона

Шеремет подверкнул, что референдум нужно проводить только при уверенности в полной безопасности для населения.

Материалы по теме:
«Украина решила сыграть на опережение» В Приднестровье вновь звучат выстрелы и взрывы. Кому выгодно обострение конфликта?
«Украина решила сыграть на опережение»В Приднестровье вновь звучат выстрелы и взрывы. Кому выгодно обострение конфликта?
30 апреля 2022
Антирусское настроение. Русофобия давно популярна в Польше. Как отношение к русским изменилось из-за событий на Украине?
Антирусское настроение.Русофобия давно популярна в Польше. Как отношение к русским изменилось из-за событий на Украине?
12 мая 2022

Сроки присоединения Херсонской области и Донбасса к России

Ранее глава международного комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий допустил, что Херсонская область, Донецкая и Луганская народные республики могут присоединиться к России уже в июле.

Референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской областей можно провести одновременно, это было бы вполне логично

Леонид Слуцкийглава международного комитета Госдумы, лидер ЛДПР

Как считает парламентарий, у России достаточно ресурсов, чтобы обеспечить включение этих областей в свой состав. «Главное, чтобы это было по желанию самих жителей указанных освобожденных регионов», — добавил Слуцкий.

Переход Херсонской области под контроль российской армии

16 мая власти Херсонской области заявили о полном переходе региона под контроль российской армии, которая взяла под стопроцентную защиту жителей и закрывает их от обстрелов со стороны Украины с помощью системы ПВО.

Материалы по теме:
«Тут было все в новинку» Ветеран боев в Донбассе — о сложностях штурма Мариуполя и уроках спецоперации на Украине
«Тут было все в новинку»Ветеран боев в Донбассе — о сложностях штурма Мариуполя и уроках спецоперации на Украине
20 мая 2022
Тихое место. Украина стала пристанищем для криминала из России. Почему воры и авторитеты едут туда?
Тихое место.Украина стала пристанищем для криминала из России. Почему воры и авторитеты едут туда?
6 мая 2022

Как сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, регион до сих пор находится в зоне досягаемости украинской артиллерии, но российским ПВО удается перехватывать снаряды.

Также он отметил, что армия и МЧС помогают решать в регионе задачи с гуманитарной помощью и возвращением к мирной жизни.

Материалы по теме:
Сотни украинских военных с «Азовстали» сдались в плен. Украина хочет обменять их, а в России предлагают судить
Сотни украинских военных с «Азовстали» сдались в плен.Украина хочет обменять их, а в России предлагают судить
17 мая 2022
Вхождение по-осетински. Южная Осетия хочет войти в состав России. Какими последствиями это обернется для Москвы?
Вхождение по-осетински.Южная Осетия хочет войти в состав России. Какими последствиями это обернется для Москвы?
29 апреля 2022

Желание войти в состав России

Позднее, 25 мая, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион возьмет курс на вхождение в состав России.

По его словам, у области лишь одно будущее — она «должна стать полноценным субъектом Российской Федерации».

Указ об упрощенном порядке выдачи российского гражданства

25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российского гражданства для жителей двух областей Украины — Запорожской и Херсонской.

Изменения вносятся в указ главы государства от 24 апреля 2019 года, по которому в упрощенном порядке обратиться с заявлениями о приеме в гражданство могли лица, постоянно проживающие на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Инфляция, рост цен и кризис
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Депутат Госдумы предложил ускорить интеграцию юга Украины в состав России
На Украине заметили американские самоходные гаубицы
Названы пять признаков проблем в интимной жизни пары
В Госдуме не увидели правовых препятствий для возвращения смертной казни
Женщина сбросила 44 килограмма и закрутила роман с парнем на 26 лет моложе
В Крыму сообщили о прорыве продовольственной блокады со стороны Украины
Австралийская певица высказалась о русских мужчинах
Косметологи в России допустили нехватку ботокса
Китай решил ускорить спасение планеты
Названы варианты ответа России на поставки США ракетных систем на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.