Депутат Госдумы предложил ускорить интеграцию юга Украины в состав России

Депутат Госдумы Шеремет предложил ускорить интеграцию Херсона и Запорожья с Россией

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости предложил ускорить интеграцию юга Украины, а именно Херсонской и Запорожской областей, в состав России.

Нужно как можно скорее расставить все точки над i, чтобы дать ориентир дальнейшего пути развития освобожденным регионам. Их жители должны пошагово понимать, как будут развиваться и в каком направлении двигаться. Переходный период нельзя растягивать на длинное и неопределенное время Михаил Шеремет депутат Госдумы от крымского региона

По его словам, процесс интеграции должен быть максимально сокращен, чтобы люди могли полноценно адаптироваться, а регионы, в которых они проживают, стать полноправными субъектами России.

Также депутат отметил, что украинские регионы в воссоединении с Россией должны пройти крымский путь. При этом полуостров может поделиться опытом и стать куратором этого процесса.

Проведение референдумов станет гарантией того, что в последующем никто и некогда не сможет оспорить законный выбор людей. Плебисцит станет основополагающим, цементирующим и фундаментальным моментом при принятии судьбоносного решения по выбору своего будущего. Поэтому аналогов на сегодня референдуму я не вижу Михаил Шеремет депутат Госдумы от крымского региона

Шеремет подверкнул, что референдум нужно проводить только при уверенности в полной безопасности для населения.

Сроки присоединения Херсонской области и Донбасса к России

Ранее глава международного комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий допустил, что Херсонская область, Донецкая и Луганская народные республики могут присоединиться к России уже в июле.

Референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской областей можно провести одновременно, это было бы вполне логично Леонид Слуцкий глава международного комитета Госдумы, лидер ЛДПР

Как считает парламентарий, у России достаточно ресурсов, чтобы обеспечить включение этих областей в свой состав. «Главное, чтобы это было по желанию самих жителей указанных освобожденных регионов», — добавил Слуцкий.

Переход Херсонской области под контроль российской армии

16 мая власти Херсонской области заявили о полном переходе региона под контроль российской армии, которая взяла под стопроцентную защиту жителей и закрывает их от обстрелов со стороны Украины с помощью системы ПВО.

Как сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, регион до сих пор находится в зоне досягаемости украинской артиллерии, но российским ПВО удается перехватывать снаряды.

Также он отметил, что армия и МЧС помогают решать в регионе задачи с гуманитарной помощью и возвращением к мирной жизни.

Желание войти в состав России

Позднее, 25 мая, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион возьмет курс на вхождение в состав России.

По его словам, у области лишь одно будущее — она «должна стать полноценным субъектом Российской Федерации».

Указ об упрощенном порядке выдачи российского гражданства 25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российского гражданства для жителей двух областей Украины — Запорожской и Херсонской. Изменения вносятся в указ главы государства от 24 апреля 2019 года, по которому в упрощенном порядке обратиться с заявлениями о приеме в гражданство могли лица, постоянно проживающие на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).