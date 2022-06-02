Зеленский назвал неприемлемым срок обсуждения санкций против России

Зеленского возмутило «долгое» обсуждение шестого пакета антироссийских санкций

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на международном форуме по безопасности в Братиславе возмутился «долгим» обсуждением шестого пакета антироссийских санкций, пишет РИА Новости.

«Я считаю неприемлемым, когда на обсуждение санкционного пакета, в частности, шестого, тратится столько времени... Более месяца. Хорошо, что он оформлен, но он должен заработать незамедлительно, чтобы можно было перейти к подготовке седьмого санкционного пакета», — заявил украинский лидер.

2 июня послы Евросоюза (ЕС) утвердили введение частичного нефтяного эмбарго в рамках шестого пакета санкций. Он вступит в силу после того, как документ опубликуют в официальном журнале Евросоюза. Источники утверждают, что это может произойти в пятницу, 3 июня.

В свою очередь замглавы Министерства иностранных дел РФ Евгений Иванов заявил, что Россия не оставит без ответа шестой пакет санкций. По его словам, о том, какие ответные меры примет Москва, «соответствующие структуры будут решать коллегиально».