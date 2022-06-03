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Принц Эндрю заболел COVID-19 и пропустит Платиновый юбилей правления королевы

Принц Эндрю заболел COVID-19 во время платинового юбилея правления королевы

Фото: Steve Parsons / PA Wire / Reuters

Сын королевы Елизаветы II, герцог Йоркский, принц Эндрю заболел COVID-19. Об этом сообщает Hello!.

Из-за положительного результата теста на COVID-19 Эндрю пропустит благодарственную службу в честь платинового юбилея правления Елизаветы II. Он должен был появиться в соборе Святого Павла вместе с другими членами королевской семьи, чтобы отдать дань уважения королеве.

«Тест показал положительный результат, и, к сожалению, из-за болезни герцог не будет присутствовать на службе», — подтвердил информацию Hello! источник во дворце. Утверждается, что Эндрю не контактировал ни с кем из королевской семьи после того, как заподозрил заражение коронавирусом, однако перед этим в течение нескольких дней общался с Елизаветой II.

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96-летняя королева перенесла COVID-19 в конце февраля. В течение недели она находилась на самоизоляции в Виндзорском замке под наблюдением врачей, так как испытывала легкие простудные симптомы.

В начале 2022 года принц Эндрю участвовал в судебной тяжбе, поводом для которой стали обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые американкой Вирджинией Джуффре. Она утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. В январе 2022 года Елизавета II лишила его титула и воинских званий.

Ранее сообщалось, что королева Елизавета II также пропустит 3 июня службу по случаю празднования 70-летнего юбилея ее правления из-за дискомфорта, который она испытала в первый день празднования. Об этом сообщили в канцелярии Букингемского дворца.

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Рузанна Акмалтдинова
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