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Спорт

Украинского бойца UFC обвинили в фальсификации рекордов

Sherdog: украинский боец UFC Аскар Можаров фальсифицировал статистику побед и поражений
Аскар Можаров

Аскар Можаров. Кадр: Dima Bogomolov / YouTube

Украинского бойца UFC Аскара Можарова обвинили в фальсификации рекордов. На неверную статистику обратили внимание журналисты издания Sherdog.

Они выяснили, что Можаров выступал под такими именами как Артур Садков, Артур Шадков и Артур Шадаков. Изначально в статистике спортсмена было указано 25 побед и семь поражений, хотя на самом деле он одержал 21 победу и потерпел 12 поражений. В СМИ допустили, что команда бойца намеренно фальсифицировала результаты.

Сам спортсмен объяснил неверную статистику тем, что в начале карьеры принимал участие в полупрофессиональных боях. «Я много дрался в Китае. Там организаторы не ведут учет боев, их нужно отдельно просить проследить за изменением официальных данных», — заявил он.

Можаров подписал контракт с UFC в мае 2021 года. Дебютный поединок в промоушене он проведет против американца Алонзо Менифилда на турнире UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе 4 июня.

Анастасия Борисова
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