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Канада анонсировала новые санкции против России

Глава МИД Канады Жоли анонсировала новые санкции против России в ближайшее время

Фото: Patrick Doyle / Reuters

Правительство Канады в ближайшее время объявит о введении нового пакета санкций в отношении России. Об этом заявила министр иностранных дел страны Мелани Жоли. Ее слова приводит РИА Новости.

«В очень скором времени я объявлю о введении новых санкционных мер», — анонсировала Жоли. При этом глава канадского внешнеполитического ведомства не уточнила, о каких именно рестрикциях идет речь, и когда они будут введены.

Предыдущий пакет экономических антироссийских санкций Канада вводила 31 мая. Тогда в списки попали четыре компании и 22 физических лица, в том числе олимпийская чемпионка и председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алина Кабаева.

В ответ на это министерство иностранных дел России включило в «стоп-лист» 41 гражданина Канады, поддержавшего националистов на Украине.

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Марина Совина
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