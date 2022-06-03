Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

МИД России включил в «стоп-лист» 41 гражданина Канады

МИД РФ включил в «стоп-лист» 41 гражданина Канады, поддержавшего националистов на Украине

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел России включило в «стоп-лист» 41 гражданина Канады, поддержавшего националистов на Украине. Сообщение об этом опубликовано на сайте МИД РФ.

«В ответ на очередные антироссийские персональные санкции, анонсированные официальной Оттавой 8 мая в отношении руководства Минобороны России, военачальников и представителей деловых кругов, на постоянной основе закрывается въезд в Россию для граждан Канады, среди которых – руководители организаций, поддерживающие ультранационалистические силы на Украине, а также высшие военные чиновники», — сказано в публикации.

Ранее власти Канады ввели новый пакет санкций против четырех российских компаний и 22 граждан России, в новом списке есть в том числе и олимпийская чемпионка и председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алина Кабаева. Ограничительные меры также введены против Россельхозбанка, Инвестторгбанка, управляющей компании Российского фонда прямых инвестиций и Российской венчурной компании.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Песков прокомментировал санкции против его детей
Американский журналист рассказал о преступлениях украинских военных
Назван самый популярный кнопочный телефон
Уход Воложа из «Яндекса» после попадания под санкции объяснили
Малышева предупредила об опасном заболевании с безобидными симптомами
Названы правильные способы ухода за проблемной кожей головы
Стало известно об отказе турецкого клуба от приглашения Дзюбы
Москва и Луганск официально стали городами-побратимами
Бывшую замглавы Минобразования России приговорили к шести годам за аферу
Адвокат Сапеги оценил ее шансы на помилование
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.