МИД России включил в «стоп-лист» 41 гражданина Канады

МИД РФ включил в «стоп-лист» 41 гражданина Канады, поддержавшего националистов на Украине

Министерство иностранных дел России включило в «стоп-лист» 41 гражданина Канады, поддержавшего националистов на Украине. Сообщение об этом опубликовано на сайте МИД РФ.

«В ответ на очередные антироссийские персональные санкции, анонсированные официальной Оттавой 8 мая в отношении руководства Минобороны России, военачальников и представителей деловых кругов, на постоянной основе закрывается въезд в Россию для граждан Канады, среди которых – руководители организаций, поддерживающие ультранационалистические силы на Украине, а также высшие военные чиновники», — сказано в публикации.

Ранее власти Канады ввели новый пакет санкций против четырех российских компаний и 22 граждан России, в новом списке есть в том числе и олимпийская чемпионка и председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алина Кабаева. Ограничительные меры также введены против Россельхозбанка, Инвестторгбанка, управляющей компании Российского фонда прямых инвестиций и Российской венчурной компании.