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Стало известно о пострадавшей при пожаре в московском бизнес-центре школьнице

«Известия»: 15-летняя школьница пострадала во время пожара в БЦ на западе Москвы

Фото: МЧС России / ТАСС

Во время пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы пострадала 15-летняя школьница. Об этом сообщается в Telegram-канале «Известий».

О состоянии несовершеннолетней информации пока нет. По данным ТАСС, при пожаре в московском БЦ пострадали два человека.

МЧС России заявило о спасении 120 человек из горящего БЦ «Гранд Сетунь плаза» в Москве. В ведомстве также пояснили, что двух человек эвакуировали с восьмого этажа горящего здания. Работы по поиску людей продолжаются.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил принять меры по эвакуации людей из горящего здания.

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать короткое замыкание. К тушению привлечены вертолеты Ка-32.

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Анна Щербакова
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