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Названо число спасенных из горящего московского бизнес-центра людей

МЧС заявило о спасении двух человек с 8-го этажа горящего БЦ «Гранд Сетунь плаза» в Москве

Кадр: Telegram-канал «МЧС России»

Двух человек спасли с восьмого этажа горящего здания бизнес-центра «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы. Такое число названо в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве также пояснили, что из горящего БЦ удалось эвакуировать 120 человек. Работы по поиску людей продолжаются, заверили в МЧС.

На месте ЧП на западе Москвы развернули оперативный штаб пожаротушения. Сообщалось, что часть заблокированных в горящем бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы людей вышла на крышу. Остальные люди находятся на 5, 6 и 7 этажах здания БЦ.

По данным ТАСС, в горящем «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы могут оставаться до 20 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил принять меры по эвакуации людей из горящего БЦ «Гранд Сетунь плаза».

К месту ЧП на западе столицы прибыл глава МЧС Александр Куренков. Ранг пожара повысили до максимального — пятого, его площадь составляет 1000 квадратных метров. Прокуратура Москвы начала проверку в связи с пожаром.

О пожаре в бизнес-центре столицы стало известно утром в пятницу, 3 июня.

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Анна Щербакова
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