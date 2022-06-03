Карпин нецензурной фразой ответил на информацию о переговорах с «Динамо»

Карпин заявил, что информация о переговорах с «Динамо» не соответствует действительности

Главный тренер сборной России по футболу и «Ростова» Валерий Карпин нецензурной фразой ответил на информацию о переговорах с московским «Динамо». Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Специалист заявил, что информация не соответствует действительности, так как никто из бело-голубых с ним не связывался. «Мягко говоря — это грязная жесткая ложь. А говоря по-русски — полный ***!» — сказал Карпин.

Ранее «Чемпионат.com» сообщил, что «Динамо» заинтересовано в приглашении Карпина. Уточняется, что тренер готов возглавить команду при условии назначения на пост спортивного директора москвичей Алексея Рыскина, с которым Карпин работает в «Ростове».

28 мая главный тренер бело-голубых Сандро Шварц объявил об уходе. Немец возглавил берлинскую «Герту». Карпин в марте вернулся в «Ростов», который покинул летом прошлого года.

