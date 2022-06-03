Глава МЧС прибыл к месту мощного пожара в бизнес-центре в Москве
Глава МЧС Куренков прибыл на место пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» в Москве
Глава МЧС Александр Куренков прибыл на место мощного пожара «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
По последним данным от министерства, площадь возгорания составляет 1 тысячу квадратных метров, в его тушении задействованы 180 человек.
Ранее очевидцы сняли пожар в бизнес-центре на видео.
Пожару присвоен максимальный уровень сложности. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Среди возможных причин пожара — короткое замыкание и поджог.
Президент Владимир Путин назначил Куренкова на должность главы МЧС 25 мая.