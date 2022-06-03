Россиянам назвали альтернативу ушедшей из страны бирже фриланса

Предприниматель Сергиенко назвал LaborX альтернативой ушедшей бирже Upwork

Заменой бирже фриланса Upwork, приостановившей работу в России и Белоруссии, может стать платформа LaborX, которая работает по технологии блокчейна. Альтернативу ушедшей из страны крупнейшей площадке по поиску работы назвал «Ленте.ру» российский предприниматель, главный исполнительный директор LaborX Сергей Сергиенко.

Он рассказал, что с помощью LaborX фрилансеры из СНГ могут находить клиентов из США и стран Европы и заключать с ними договоры. Сейчас на площадке, как отметил Сергиенко, зарегистрированы более семи тысяч авторов заданий, которые готовы предложить работу.

По словам предпринимателя, оплата услуг фрилансеров производится в основных криптовалютах. При этом создатели LaborX не могут вмешиваться в сделки участников или запрещать сторонам торговлю, вне зависимости от того, где находятся пользователи.

О том, что Upwork приостановила работу в России и Белоруссии, стало известно 2 июня.

Upwork — американская компания, предлагающая глобальную площадку по поиску работы и ряд программных продуктов для работодателей, которые хотят нанять и сотрудничать с удаленными специалистами.

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