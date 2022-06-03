Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

МЧС сообщило о локализации открытого горения в бизнес-центре в Москве

МЧС сообщило о локализации открытого горения в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» в Москве

Фото: МЧС России / ТАСС

Открытое горение в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы локализовано. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС.

Площадь пожара оценивается в 1,1 тысячи квадратных метров. По заявлению ведомства, из горящего здания удалось вывести 125 человек. К тушению привлечено более 340 человек и 100 единиц техники, в том числе три вертолета.

Пожар произошел утром 3 июня. Площадь возгорания составляет более тысячи квадратных метров. На место прибыли глава МЧС России Александр Куренков и его заместитель Илья Денисов.

Ранее очевидцы сняли пожар в бизнес-центре на видео.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Мощный пожар произошел в бизнес-центре на западе Москвы
Названы самые популярные города для путешествий с детьми у россиян
Стало известно о незаконности возведения бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза»
Япония поставила очередной антирекорд рождаемости
Названы четыре усиливающих боль в суставах категории продуктов
МЧС сообщило о локализации открытого горения в бизнес-центре в Москве
В ДНР заявили о пострадавших при обстреле Горловки
Стало известно о пострадавшей при пожаре в московском бизнес-центре школьнице
Изучен механизм формирования органов с электричеством у угрей
Названа возможная причина быстрого распространения огня в бизнес-центре в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.