МЧС сообщило о локализации открытого горения в бизнес-центре в Москве

МЧС сообщило о локализации открытого горения в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» в Москве

Открытое горение в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы локализовано. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС.

Площадь пожара оценивается в 1,1 тысячи квадратных метров. По заявлению ведомства, из горящего здания удалось вывести 125 человек. К тушению привлечено более 340 человек и 100 единиц техники, в том числе три вертолета.

Пожар произошел утром 3 июня. Площадь возгорания составляет более тысячи квадратных метров. На место прибыли глава МЧС России Александр Куренков и его заместитель Илья Денисов.

Ранее очевидцы сняли пожар в бизнес-центре на видео.