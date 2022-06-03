В Новороссийск отбуксировали украинский корабль «Донбасс»

В Новороссийск отбуксировали поднятый в акватории Мариуполя корабль ВСУ «Донбасс»

Пограничный сторожевой корабль Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Донбасс», поднятый в акватории Мариуполя, отбуксировали в порт Новороссийска. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Донбасс» потопили в ходе боевых действий. В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) рассказали, что корабль поднимал экипаж спасательно-буксирного судна Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

30 мая Минобороны России сообщило, что во время боевых действий в Мариуполе украинская армия вывела «Донбасс» из строя и затопила его.

В начале мая военные следователи Следственного комитета России (СКР) зафиксировали факт затопления гражданских судов в порту Мариуполя и близлежащей береговой линии. Факты минирования и затопления кораблей были выявлены в ходе осмотра акватории и территории морского порта.