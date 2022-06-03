Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Новороссийск отбуксировали украинский корабль «Донбасс»

В Новороссийск отбуксировали поднятый в акватории Мариуполя корабль ВСУ «Донбасс»

Фото: Telegram-канал «Код Бармалея»

Пограничный сторожевой корабль Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Донбасс», поднятый в акватории Мариуполя, отбуксировали в порт Новороссийска. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Донбасс» потопили в ходе боевых действий. В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) рассказали, что корабль поднимал экипаж спасательно-буксирного судна Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

30 мая Минобороны России сообщило, что во время боевых действий в Мариуполе украинская армия вывела «Донбасс» из строя и затопила его.

В начале мая военные следователи Следственного комитета России (СКР) зафиксировали факт затопления гражданских судов в порту Мариуполя и близлежащей береговой линии. Факты минирования и затопления кораблей были выявлены в ходе осмотра акватории и территории морского порта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Кадыров анонсировал ускорение спецоперации на Украине
Автобус с 40 детьми попал в ДТП на российской трассе
Лукашенко заявил о готовности помочь США
Собянин сообщил о ликвидации пожара в бизнес-центре в Москве
Стало известно новое название «Макдоналдса» в России
Аксенов предостерег Украину от удара по Крыму
Акции «Северстали» упали на четверть после введения санкций
Очевидцы рассказали подробности о пожаре в московском бизнес-центре
В Новороссийск отбуксировали украинский корабль «Донбасс»
Карпин нецензурной фразой ответил на информацию о переговорах с «Динамо»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.