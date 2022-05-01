В порту Мариуполя зафиксировали факт затопления гражданских судов

Следователи СК РФ зафиксировали факт затопления гражданских судов в порту Мариуполя

Военные следователи Следственного комитета России (СК РФ) зафиксировали факт затопления гражданских судов в порту Мариуполя и близлежащей береговой линии. Об этом сообщает РИА Новости.

Факты минирования, а также затопления гражданских судов были зафиксированы в ходе осмотра акватории и территории морского порта Мариуполя. Кроме того, специалисты осмотрели военный катер ВМС Украины «Кременчуг» и остов военного корабля «Донбасс», а позже обнаружили гражданское судно, затопленное в акватории недалеко от порта.

Власти Украины приняли решение о закрытии морских портов Бердянск, Мариуполь, Скадовск и Херсон «до восстановления украинской стороной контроля». Соответствующий приказ издало Министерство инфраструктуры Украины.