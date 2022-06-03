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Назван снижающий кровяное давление продукт

Journal of the American Heart Association: омега-3 оказался способен снизить давление

Фото: pexels

Продукты с содержанием трех граммов омега-3 назвали способными снизить кровяное давление. Такой вывод сделали китайские ученые из Университета науки и техники Макао, результаты их исследования опубликованы в Journal of the American Heart Association.

В ходе серии экспериментов специалисты провели анализ 71 клинического испытания, которые проходили по всему миру в период с 1987 по 2020 год. В экспериментах изучалась взаимосвязь кровяного давления и жирных кислот омега-3 у пациентов старше 18 лет с высоким давлением и наличием излишков холестерина или без него. Участники принимали жирные кислоты (докозагексаеновую кислоту (ДГК) и эйкозапентаеновую кислоту (ЭПК)) в составе блюд или как добавку в среднем в течение десяти недель.

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Оказалось, что употребление ДГК и ЭПК от двух до трех граммов в день способствуют снижению систолического и диастолического кровяного давления примерно на два миллиметра ртутного столба у людей без гипертонии и на 4,5 миллиметра у людей с артериальной гипертензией.

В мае исследователи из Института передовых наук и технологий Бекмана при Университете штата Иллинойс выявили, что употребление продуктов с большим содержанием жиров и уровнем оксида азота в организме может повышать риск развития рака.

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Елена Апазиди
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