Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Доказана связь жирной пищи с раком

В Университете Иллинойса доказали связь жирной диеты с развитием рака

Фото: Shutterstock

Ученые Института передовых наук и технологий Бекмана при Университете штата Иллинойс доказали связь между употреблением пищи с большим содержанием жиров и уровнем оксида азота в организме. Оксид азота (NO) является сигнальной молекулой, участвующей в развитии воспаления и повышающей риск развития рака. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Central Science.

Специалисты разработали высокочувствительный молекулярный зонд BL660-NO. Это наноустройство представляет собой группу атомов или молекул, способных визуализировать процессы, происходящие в глубине живых тканей. Биолюминесцентный зонд взаимодействует с определенными молекулярными структурами, в данном случае — с оксидом азота.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Незримые убийцы Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Незримые убийцыУченые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
22 ноября 2019

Ученые использовали зонд для сравнения уровня NO у мышей с раком молочной железы, которых кормили пищей с высоким содержанием жира (на него приходится 60 процентов калорий), с уровнем у мышей, питающихся кормом с низким содержанием жиров (10 процентов калорий). В первом случае исследователи наблюдали значительное повышение уровня NO в микросреде, окружающей раковую опухоль, что доказывает его прямую связь с патологическим процессом. Таким образом, диета, способствующая воспалению, может усилить выработку оксида азота. Это происходит за счет иммунных клеток макрофагов и гиперэкспрессии фермента, синтезирующего NO, что, в свою очередь, может стимулировать дальнейшее прогрессирование опухоли.

Микросреда представляет собой сложную систему, которая влияет на развитие рака. Для нее характерно присутствие большого количества провоспалительных молекул, выработка которых связана с употреблением в пищу сильно обработанных продуктов с большим содержанием жиров. NO изначально вырабатывается иммунными клетками для борьбы с раковыми клетками, поскольку эта молекула обладает цитотоксическим действием, однако со временем оксид азота достигает концентрации, типичной для опухолевой микросреды.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Шестой пакет санкций против России заблокирован
Российским торговым сетям упростят покупку долей иностранных компаний
Московский ресторатор рассказала о счастливой эмиграции
В Москве маленький мальчик выкатился на велосипеде на дорогу и погиб
Ветеринар рассказал о способности кошек лечить людей
Российский диетолог назвала главные причины появления прыщей
Россия заявила о планах восстанавливать все освобожденные территории Украины
У сериала «Рик и Морти» появится аниме-спин-офф
Доказана связь жирной пищи с раком
Минюст России пополнил реестр иноагентов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.