Овечкин попал в список главных разочарований Кубка Стэнли

Хоккеист Александр Овечкин попал в список главных разочарований розыгрыша Кубка Стэнли

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оказался в списке главных разочарований нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли, сообщает The Athletic.

Журналисты издания объяснили попадание Овечкина в число главных разочарований плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) низкой результативностью форварда. Россиянин забросил одну шайбу в шести матчах, а его команда вылетела в первом раунде.

Помимо нападающего столичной команды, в списке присутствуют еще два россиянина. Это форвард Андрей Свечников из «Каролины Харрикейнс» и его коллега по амплуа Иван Барбашев, представляющий «Сент-Луис Блюз». Всего в списке присутствует 21 игрок.

2 июня чемпион мира по хоккею Максим Сушинский оценил вероятность возвращения Овечкина в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). По мнению игрока, форварду еще есть к чему стремиться в НХЛ.