Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Рафаэль Надаль
1:0
Завершен
Александр Зверев
Ролан Гаррос (м)
Каспер Рууд
0:0
1-й сет
live
Марин Чилич
Ролан Гаррос (м)
Бельгия
Сегодня
21:45 (Мск)
Нидерланды
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 4. 1-й тур
Франция
Сегодня
21:45 (Мск)
Дания
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 1. 1-й тур
Спорт

Овечкин попал в список главных разочарований Кубка Стэнли

Хоккеист Александр Овечкин попал в список главных разочарований розыгрыша Кубка Стэнли
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Randy Litzinger / Icon Sportswire / imago-images.de / Globallookpress.com

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оказался в списке главных разочарований нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли, сообщает The Athletic.

Журналисты издания объяснили попадание Овечкина в число главных разочарований плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) низкой результативностью форварда. Россиянин забросил одну шайбу в шести матчах, а его команда вылетела в первом раунде.

Помимо нападающего столичной команды, в списке присутствуют еще два россиянина. Это форвард Андрей Свечников из «Каролины Харрикейнс» и его коллега по амплуа Иван Барбашев, представляющий «Сент-Луис Блюз». Всего в списке присутствует 21 игрок.

2 июня чемпион мира по хоккею Максим Сушинский оценил вероятность возвращения Овечкина в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). По мнению игрока, форварду еще есть к чему стремиться в НХЛ.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Путин объяснил инфляцию в США
Путин пообещал не атаковать с моря при разминировании портов Украиной
МИД России заявил протест послу Шри-Ланки из-за задержки самолета
Путин назвал блефом обвинения в помехах России вывозу зерна с Украины
Туроператоры рассказали о «космических» ценах на билеты в Анталью
Французская полиция изъяла оружие у задержанных неонацистов
Раскрыты новые обстоятельства гибели бывшей принцессы Катара
Российский косметолог раскрыла правду про омолаживающий эффект кремов
В России оценили «повышающее ставки» оружие для Украины
Российский уголовник обиделся на отца из-за дачи и забил его до смерти
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.