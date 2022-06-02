Чемпион мира по хоккею оценил вероятность возвращения Овечкина в КХЛ

Чемпион мира по хоккею Сушинский назвал низкой вероятность возвращения Овечкина в КХЛ

Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский высказался о будущем российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Об этом сообщает Sport24.

Игрок назвал низкой вероятность возвращения нападающего в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) в ближайшее время. «Он по 50 шайб забивает за океаном, еще есть к чему стремиться. Какой смысл ему сейчас ехать в КХЛ? Хоть его ждут в России, но в Америке у него тоже есть болельщики, которые хотят видеть Сашу», — считает Сушинский.

Хоккеист добавил, что понимает поклонников хоккея, которые хотят увидеть Овечкина в московском «Динамо». При этом, по словам Сушинского, форвард является легендой «Вашингтона».

Овечкин представляет «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м. До переезда в США нападающий играл за московское «Динамо». Он также выступал за бело-голубых в сезоне-2012/2013.