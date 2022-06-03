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Спорт

Стало известно об изменах Пике Шакире с матерью одноклубника

El Periodico: футболист «Барселоны» Жерар Пике изменял Шакире с матерью одноклубника Гави
Жерар Пике

Жерар Пике. Фото: David Ramos / Getty Images

Защитник «Барселоны» Жерар Пике изменял певице Шакире с матерью одноклубника Гави. Об этом стало известно Futbol Red со ссылкой на El Periodico.

По информации источника, 35-летний футболист тайно встречался с матерью 17-летнего полузащитника. Отмечается, что Пике приводил любовницу домой, где Шакира обнаружила их вместе. Ни спортсмен, ни певица пока не прокомментировали информацию.

О том, что Пике и Шакира расстались, стало известно 2 июня. Сообщалось, что 45-летняя певица узнала о многочисленных изменах футболиста, из-за чего Пике уже несколько недель живет в своей старой квартире. Отмечалось, что защитника часто видели в ночных клубах в сопровождении других женщин.

Футболист и певица состояли в отношениях с 2011 года. Пара воспитывает двоих детей: девятилетнего Милана и семилетнего Сашу.

Анастасия Борисова
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