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Путин пообещал не атаковать с моря при разминировании портов Украиной

Путин заявил, что Россия не будет атаковать с моря во время разминирования портов Украиной

Фото: Shutterstock

Россия не будет проводить атаки с моря во время разминирования портов Украиной. Такое обещание дал президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы не будем пользоваться ситуацией разминирования для того, чтобы, так скажем, предпринять какие-то атаки с моря. Я об этом уже сказал», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что Москва готова обеспечить мирный провоз и безопасность подходов к подконтрольным России портам, а также движение судов по Азовскому и Черному морю в любом направлении.

2 июня пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев потребовал от Москвы гарантий безопасности для морских портов и судов для вывоза зерна. Он добавил, что Украина настаивает на отводе российских войск от морской акватории и предоставлении гарантии о ненападении на порты и коммерческие конвои.

В тот же день российский представитель при ООН Василий Небензя заявил, что Кремль выражает готовность предоставить безопасный доступ торговых судов с зерном к акватории Черного моря, однако для этого Киеву необходимо разминировать заблокированные им порты.

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Никита Абрамов
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