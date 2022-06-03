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Нидерланды разгромили Бельгию в матче Лиги наций УЕФА

Нидерланды со счетом 4:1 разгромили Бельгию в матче Лиги наций УЕФА

Фото: JOHANNA GERON / Reuters

Сборная Нидерландов на выезде разгромила команду Бельгии в стартовом матче группового этапа Лиги наций УЕФА. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 3 июня, и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Мемфис Депай, еще по голу забили Стивен Бергвейн и Дензел Дюмфрис. У хозяев гол на счету Миши Батшуайи.

Победа позволила голландцам с тремя очками возглавить группу под номером 4, команда по разнице мячей опережает Польшу. Бельгийцы с нулем очком находятся на последнем месте в квартете, уступая по тому же показателю Уэльсу.

Бельгия в следующем туре 8 июня дома сыграет с Польшей. Нидерланды в тот же день на выезде встретится с Уэльсом.

Алексей Гусев
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