Канада предложила направить суда для вывоза зерна с Украины

Глава МИД Жоли заявила о готовности Канады направить суда для вывоза зерна с Украины

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что страна может направить свои грузовые суда в порты Украины, чтобы вывезти зерно из страны на мировые рынки. Ее слова приводит РИА Новости.

Во время дискуссии в университете Торонто, посвященной международным отношениям, Жоли заявила о готовности Канады направить суда для вывоза зерна с Украины. По ее словам, важно доставить товар в страны Ближнего Востока и Африки.

«Мы должны быть готовы не только направить в украинские порты суда, в частности, грузовые, для доставки зерна [на мировые рынки], но также сделать так, чтобы страны Ближнего Востока и Африки получили к нему доступ», — подчеркнула глава МИД страны.

По мнению министра, неразрешенность ситуации с вывозом зерна из Украины «еще больше ослабляет оборонные возможности Киева», поскольку поставки сельхозпродукции на рынки влияют на бюджетные поступления Украины.

«На следующей неделе я встречусь с [госсекретарем США] Энтони Блинкеном на Саммите Америк. Очевидно, эта проблема будет находиться в центре предстоящих дискуссий», — заключила Жоли.

Жоли и ранее заявляла о готовности Канады помочь с вывозом зерна из портов Украины. Она призвала убедиться, что груз доставляется по миру, иначе «миллионы людей могут столкнуться с голодом».