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Приостановку референдума в Южной Осетии о вхождении в состав России объяснили

«Известия»: референдум в Южной Осетии о вхождении в РФ отложили, не желая навредить Москве

Фото: Наталья Айриян / РИА Новости

Решение президента Южной Осетии Алана Гаглоева отложить референдум о присоединении республики к России связано с внутриполитической ситуацией в республике. Такую позицию «Известиям» высказал соратник Гаглоева и член его предвыборной команды Владимир Ванеев.

Он объяснил, что единственное препятствие для референдума — это необходимость считаться с Москвой и ее мнением. Политик обвинил прежнего президента Анатолия Бибилова в том, что тот объявил о референдуме, чтобы «напакостить новому руководству».

«Его поступок мог навредить не только новому руководству ЮО, но и российскому руководству», — сказал Ванеев. Он пояснил, что Цхинвал не хочет доставлять России лишние проблемы, но не отказывается от планов интегрироваться. «Придет время, Москва подаст знак — и мы все сделаем очень грамотно и красиво», — завершил он.

В свою очередь, конфликтолог и эксперт Университета имени Григола Робакидзе (ГРУНИ) в Тбилиси Паата Закареишвили указал на значимость «грузинского фактора» в неприятии Москвой идеи с референдумом. Он допустил, что между Тбилиси и Москвой были дискуссии, что проведение плебисцита в ЮО «вызовет волнения в Грузии и поставит под сомнение власть и влияние партии "Грузинская мечта", которая более или менее лояльна к российской власти».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила решение Гаглоева отложить референдум как «здравое». Она пояснила, что инициатива Бибилова не была согласована с Москвой.

Гаглоев приостановил указ Бибилова о референдуме 30 мая. Документ был снят до завершения консультаций с Москвой. Глава республики постановил также безотлагательно провести с российской стороной консультации по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией.

Синдром отмены: Россия
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Марина Совина
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