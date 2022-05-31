Захарова оценила решение отложить референдум в Южной Осетии

МИД оценил решение Южной Осетии отложить референдум о присоединении к РФ «как здравое»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила решение президента Южной Осетии Алана Гаглоева отложить референдум о присоединении республики к России, передает ТАСС.

«С учетом того, что данная инициатива экс-президента Анатолия Бибилова не была с нами согласована, решение нового главы государства о приостановке действия упомянутого указа от 13 мая 2022 года "О назначении референдума Республики Южная Осетия" оцениваем как здравое», — сказала Захарова.

По ее словам, вопрос о проведении референдума требует тщательного анализа и обсуждения между сторонами. «Признав Южную Осетию в 2008 году, Россия взяла на себя ответственность за ее безопасность и мирное будущее. Наши страны планомерно продвигаются по пути интеграции», — добавила Захарова.

31 марта Бибилов заявил, что Южная Осетия планирует в скором времени войти в состав России. В апреле он проиграл выборы Гаглоеву. Новый глава республики приостановил указ своего предшественника о референдуме. Он заявил о недопустимости одностороннего решения вопросов, затрагивающих законные права и интересы России.