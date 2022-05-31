Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Захарова оценила решение отложить референдум в Южной Осетии

МИД оценил решение Южной Осетии отложить референдум о присоединении к РФ «как здравое»

Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила решение президента Южной Осетии Алана Гаглоева отложить референдум о присоединении республики к России, передает ТАСС.

«С учетом того, что данная инициатива экс-президента Анатолия Бибилова не была с нами согласована, решение нового главы государства о приостановке действия упомянутого указа от 13 мая 2022 года "О назначении референдума Республики Южная Осетия" оцениваем как здравое», — сказала Захарова.

По ее словам, вопрос о проведении референдума требует тщательного анализа и обсуждения между сторонами. «Признав Южную Осетию в 2008 году, Россия взяла на себя ответственность за ее безопасность и мирное будущее. Наши страны планомерно продвигаются по пути интеграции», — добавила Захарова.

31 марта Бибилов заявил, что Южная Осетия планирует в скором времени войти в состав России. В апреле он проиграл выборы Гаглоеву. Новый глава республики приостановил указ своего предшественника о референдуме. Он заявил о недопустимости одностороннего решения вопросов, затрагивающих законные права и интересы России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Крупные страны Евросоюза выступили против статуса кандидата Украины в ЕС
«Грязные» кроссовки станут новым трендом лета 2022 года
Турция потребовала от США изменить решение по поставкам F-35
Выявлена взаимосвязь между раком груди и диабетом
Навальный сообщил о новом уголовном деле в отношении него
Главный покупатель российского газа в Германии впервые заплатил по схеме Москвы
Захарова оценила решение отложить референдум в Южной Осетии
Москвичка доверила ключи от дома знакомой и лишилась украшений на миллион рублей
Россиянин случайно застрелил коллегу во время приемки оружия
Жители сотни населенных пунктов в России остались без воды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.