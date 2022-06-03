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Спорт

В Госдуме предостерегли Валиеву от участия в шоу Навки

Депутат Свищев посчитал участие фигуристки Валиевой в шоу Навки признанием ее мастерства

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил участие российской фигуристки Камилы Валиевой в ледовом спектакле Татьяны Навки «Аленький цветочек». Его слова приводит «Спорт день за днем».

«Я считаю, что здесь ничего особо нет. Главное, чтобы это не повредило ее будущей спортивной карьере», — предостерег спортсменку депутат. Он посчитал, что приглашение Валиевой в шоу является признанием ее мастерства и заслуг перед страной. Свищев подчеркнул, что несмотря на свой юный возраст, 15-летняя фигуристка может украсить любой спектакль.

Об участии Валиевой в «Аленьком цветочке» стало известно 2 июня. Спортсменка получила главную роль в спектакле.

Валиева тренируется в группе Этери Тутберидзе. В сезоне-2021/2022 спортсменка выиграла стала чемпионкой России и Европы. Также на ее счету победы на чемпионате мира среди юниоров и в финале юниорского Гран-при. Также спортсменка завоевала золото в командных соревнованиях на Играх в Пекине, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки.

Анастасия Борисова
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