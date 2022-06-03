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Спорт

Майк Тайсон высказался о ситуации на Украине и сравнил ее с дикой природой

Боксер Майк Тайсон высказался о спецоперации на Украине и сравнил ее с дикой природой

Фото: PPE / face to face / Globallookpress.com

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон высказался о спецоперации, проводимой Россией на Украине. Его слова приводит The Mirror со ссылкой на подкаст Алекса Джонса.

Спортсмен заявил, что не видит возможности принять участие в урегулировании ситуации, сравнив происходящее с дикой природой. «Когда я вижу ястреба, который хватает зарянку, то понимаю, что могу помешать ему убить эту птицу. Однако, если я помешаю ему это сделать, он сам умрет, его птенцы тоже умрут. Так кого я спасу в таком случае?» — отреагировал он.

Тайсон неоднократно посещал Россию. Так, в 2018 году во время пребывания в Екатеринбурге он назвал русских чуткими и добрыми людьми.

Американец был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе с 1987 по 1990 год. В его активе 50 побед при шести поражениях в профессиональном боксе.

Анастасия Борисова
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