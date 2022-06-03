На Украине подготовили список из 12 тысяч россиян для введения санкций

МИД Украины заявил о намерении Киева добиваться введения санкций против 12 тысяч россиян

Киев подготовил список более чем из 12 тысяч россиян, против которых украинские дипломаты намерены добиваться введения санкций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД Украины Олега Николенко.

По словам Николенко, Киев продолжит добиваться введения рестрикций против граждан России, которые подрывают национальную безопасность Украины, в том числе против главы Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла.

«В целом украинская сторона подготовила санкционный список, куда вошли более 12 тысяч российских олигархов, официальных должностных лиц, пропагандистов», — заявил он.

Николенко уточнил, что украинская сторона сейчас работает со своими партнерами над механизмом, который будет определять «приоритетность применения персональных санкций к тем, кто способствует или причастен к агрессии России».

При этом никаких фамилий из списка Николенко не назвал.

Ранее стало известно, что ЕС отказался включать патриарха Кирилла в санкционный список и вводить персональные санкции против него из-за твердой позиции Венгрии. Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал это «делом принципа» и поддержкой религиозных свобод. В свою очередь, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал это компромиссом.

