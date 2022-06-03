УЕФА извинился за уровень организации финала Лиги чемпионов в Париже

УЕФА извинился за уровень организации финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 в Париже

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сделал заявление по поводу проведенного финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 в Париже. Текст опубликован на сайте организации.

УЕФА извинился перед всеми болельщиками за уровень организации матча и анонсировал начало расследования. «Оно необходимо для выявления недостатков всех субъектов, участвовавших в организации финала. Проверка будет направлена на установление полной картины и хронологии того, что происходило в течение дня», — говорится в заявлении.

28 мая в Париже перед финальным матчем Лиги чемпионов произошли беспорядки перед стадионом. Болельщики прорывались через охрану и перелезали через забор, пытаясь попасть на трибуны. В результате полиция применила слезоточивый газ. Из-за проблем с обеспечением безопасности матч стартовал с задержкой в 37 минут.

Встреча завершилась победой «Реала» над «Ливерпулем» со счетом 1:0. Команда в 14-й раз в истории завоевала трофей.

Изначально решающий матч должен был принять Санкт-Петербург, однако на фоне ситуации на Украине УЕФА принял решение о переносе встречи на стадион «Стад де Франс» в Париже.

