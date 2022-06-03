Индия объяснила запрет на экспорт пшеницы

МИД Индии заявил, что запрет на экспорт пшеницы призван остановить спекуляции на рынке

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар объяснил запрет на экспорт пшеницы. Мера призвана остановить спекуляции на этом рынке, а также помочь внутреннему рынку в условиях роста цен, пишет РИА Новости со ссылкой на слова министра.

«То, что мы увидели, было своего рода наскоком на нашу пшеницу. Мы увидели, что покупателей с низким доходом вытесняли, пшеница продавалась, но фактически складировалась для продажи. Так что в некотором смысле наша добрая воля использовалась для спекуляций. Поэтому мы должны были что-то сделать, чтобы остановить это, потому что это также повлияло на нас, когда цены дома росли», — заявил Джайшанкар на международном форуме по безопасности Globsec 2022 в Братиславе.

По словам главы ведомства, в 2022 году Индия поставляла пшеницу в 23 страны, а объем экспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в четыре раза. «Так что на самом деле (экспорт — прим. «Ленты.ру») растет и растет... Мы не хотим, чтобы с пшеницей произошло то же, что произошло с вакцинами — когда богатые люди покупали вакцины, а бедные были предоставлены богу», — заключил министр.

Министерство торговли и промышленности Индии 14 мая наложило запрет на вывоз пшеницы из страны с целью удержать контроль над внутренним рынком на фоне скачка мировых цен. В ведомстве уточнили, что теперь такой экспорт будет разрешен только на основании документов ранее даты введения запрета либо в случае особого запроса правительства какой-либо страны, который будет визирован властями Индии. После этого решения цена на пшеницу в Европе установила абсолютный рекорд.