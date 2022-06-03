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Индия объяснила запрет на экспорт пшеницы

МИД Индии заявил, что запрет на экспорт пшеницы призван остановить спекуляции на рынке

Фото: Amit Dave / Reuters

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар объяснил запрет на экспорт пшеницы. Мера призвана остановить спекуляции на этом рынке, а также помочь внутреннему рынку в условиях роста цен, пишет РИА Новости со ссылкой на слова министра.

«То, что мы увидели, было своего рода наскоком на нашу пшеницу. Мы увидели, что покупателей с низким доходом вытесняли, пшеница продавалась, но фактически складировалась для продажи. Так что в некотором смысле наша добрая воля использовалась для спекуляций. Поэтому мы должны были что-то сделать, чтобы остановить это, потому что это также повлияло на нас, когда цены дома росли», — заявил Джайшанкар на международном форуме по безопасности Globsec 2022 в Братиславе.

По словам главы ведомства, в 2022 году Индия поставляла пшеницу в 23 страны, а объем экспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в четыре раза. «Так что на самом деле (экспорт — прим. «Ленты.ру») растет и растет... Мы не хотим, чтобы с пшеницей произошло то же, что произошло с вакцинами — когда богатые люди покупали вакцины, а бедные были предоставлены богу», — заключил министр.

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Министерство торговли и промышленности Индии 14 мая наложило запрет на вывоз пшеницы из страны с целью удержать контроль над внутренним рынком на фоне скачка мировых цен. В ведомстве уточнили, что теперь такой экспорт будет разрешен только на основании документов ранее даты введения запрета либо в случае особого запроса правительства какой-либо страны, который будет визирован властями Индии. После этого решения цена на пшеницу в Европе установила абсолютный рекорд.

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Софья Ермакова
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