Индия запретила экспорт пшеницы

Минпромторг Индии запретил экспорт пшеницы из-за скачка мировых цен

Индия запретила экспорт шпеницы с целью удержать контроль над внутренним рынков на фоне скачка мировых цен. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство торговли и промышленности страны

«Такое решение принято в рамках мер по контролю за ростом внутренних цен <...>, учитывая внезапный всплеск мировых цен на пшеницу, вызванный многими факторами», — сообщили в ведомстве.

Министерство допустило, что экспорт будет разрешен в случаях, если безотзывные аккредитивные письма по ним были выпущены до 13 мая, а также по просьбе правительств соседних государств.

Ранее министерство сельского хозяйства США предсказало снижение мирового урожая пшеницы впервые за четыре года. По данным прогноза потребления и производства зерновых культур на 2022-2023 годы, глобальное производство пшеницы обвалится до 774,8 миллиона тонн, что на 4,5 миллиона тонн меньше по сравнению с сезоном 2021-2022.