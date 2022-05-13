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Мировому урожаю пшеницы предсказали обвал

США предсказали снижение мирового урожая пшеницы на 4,5 миллиона тонн впервые за 4 года

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Министерство сельского хозяйства США предсказало снижение мирового урожая пшеницы впервые за четыре года. Согласно данным прогноза потребления и производства зерновых культур на 2022-2023 годы, глобальное производство пшеницы обвалится до 774,8 миллиона тонн, что на 4,5 миллиона тонн меньше по сравнению с сезоном 2021-2022.

Мировые буферные запасы (резервы сырья для сглаживания колебания цен — прим. «Ленты.ру») составят 267 миллионов тонн, что станет минимальным количеством за шесть лет. Оценки министерства подтверждают продолжающуюся продовольственную инфляцию в мире на фоне обострившейся геополитической ситуации.

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Параллельно индекс Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) уже находится на рекордно высоком уровне, сообщает Financial Times. Рост цен и острая нехватка продовольствия обусловлены в том числе началом спецоперации на Украине.

Ведомство также спрогнозировало рост мирового экспорта зерна до рекордных 204,9 миллиона тонн. Поставки России за рубеж, по данным отчета, могут достигнуть 39 миллионов тонн в следующем сезоне. Потенциальный экспорт основного конкурента МосквыЕвропейского союза — составит 36 миллионов тонн.

Согласно заявлению Минсельхоза США, российское производство пшеницы составит 80 миллионов тонн. Данные ведомства и правительства России расходятся на семь миллионов тонн. Ранее 12 мая президент страны Владимир Путин заявил, что в этом году «ожидается хороший урожай», рекордный за всю историю сбор зерновых. Глава государства со ссылкой на предварительные оценки специалистов анонсировал, что урожай может составить 130 миллионов тонн, из которых 87 миллионов тонн пшеницы.

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Платон Щукин
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