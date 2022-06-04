Шакиру доставили в больницу после расставания с Пике

Певицу Шакиру доставили в больницу с нервным срывом после расставания с Жераром Пике

Поп-исполнительница Шакира попала в больницу после расставания с защитником «Барселоны» Жераром Пике. Об этом сообщает портал Hola.

По информации издания, врачи доставили 45-летнюю певицу в одну из больниц Барселоны. Отмечается, что у знаменитости случился нервный срыв на фоне расставания с 35-летним футболистом.

Ранее артистка официально подтвердила, что расходится со спортсменом. «Ради благополучия наших детей, которые являются нашим главным приоритетом, мы просим уважать частную жизнь. Спасибо за понимание», — заявила она.

О том, что Пике и Шакира расстались, стало известно 2 июня. Сообщалось, что певица узнала о многочисленных изменах футболиста, из-за чего Пике уже несколько недель живет в своей старой квартире. Позднее появилась информация о том, что защитник тайно встречался с матерью 17-летнего полузащитника Гави, однако ее опровергли.

Футболист и певица состояли в отношениях с 2011 года. Пара воспитывает двоих детей — девятилетнего Милана и семилетнего Сашу.