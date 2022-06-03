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Спорт

Стали известны новые подробности об изменах Пике Шакире

El Periodico: футболист «Барселоны» Жерар Пике изменял Шакире с 20-летней блондинкой
Жерар Пике

Жерар Пике. Фото: Albert Gea / Reuters

Певица Шакира ушла от защитника «Барселоны» Жерара Пике не из-за измен футболиста с матерью одноклубника Гави. Новые подробности стали известны El Periodico.

По информации источника, в последнее время 35-летнего Пике несколько раз видели вместе с 20-летней блондинкой. Отмечается, что женщина учится в университете и параллельно работает организатором мероприятий.

О том, что Пике и Шакира расстались, стало известно 2 июня. Сообщалось, что 45-летняя певица узнала о многочисленных изменах футболиста, из-за чего Пике уже несколько недель живет в своей старой квартире. Позднее появилась информация о том, что защитник тайно встречался с матерью 17-летнего полузащитника Гави.

Футболист и певица состояли в отношениях с 2011 года. Пара воспитывает двоих детей — девятилетнего Милана и семилетнего Сашу.

Анастасия Борисова
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