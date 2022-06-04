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Шакира впервые прокомментировала разрыв с Пике после слухов об изменах игрока

Певица Шакира подтвердила разрыв с футболистом «Барселоны» Жераром Пике

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Певица Шакира впервые прокомментировала разрыв с защитником «Барселоны» Жераром Пике после слухов об изменах футболиста. Ее слова приводит EFE.

45-летняя артистка подтвердила, что расстается с 35-летним спортсменом. «Ради благополучия наших детей, которые являются нашим главным приоритетом, мы просим уважать частную жизнь. Спасибо за понимание», — заявила она.

О том, что Пике и Шакира расстались, стало известно 2 июня. Сообщалось, что певица узнала о многочисленных изменах футболиста, из-за чего Пике уже несколько недель живет в своей старой квартире. Позднее появилась информация о том, что защитник тайно встречался с матерью 17-летнего полузащитника Гави, однако ее опровергли.

Футболист и певица состояли в отношениях с 2011 года. Пара воспитывает двоих детей — девятилетнего Милана и семилетнего Сашу.

Анастасия Борисова
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