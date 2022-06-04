В Италии заявили о «мистификации» в вопросе отношения к россиянам на Западе

Глава МИД Италии Ди Майо: никто не проводит антироссийскую кампанию

В Италии никто не проводит антироссийскую кампанию, заявил министр иностранных дел республики Луиджи Ди Майо, передает агентство ANSA.

По словам главы МИД, Италия уважает русских, а утверждения о том, что Рим проводит антироссийскую кампанию — это мистификация. «Хватит этой мистификации реальности и провокаций», — ответил он на вопрос журналистов и добавил, что итальянцы продолжат относиться хорошо к россиянам.

1 июня Министерство иностранных дел России опубликовало доклад, в котором говорилось о тотальной дискриминацииз россиян на Западе, в том числе в Италии.

Во внешнеполитическом ведомстве рассказали о регистрации случаев агрессии в отношении граждан России в Италии, кампании против российской культуры и ее представителей. Также в МИД указали на ангажированный подход итальянских СМИ к освещению ситуации на Украине.