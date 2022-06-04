Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Италии заявили о «мистификации» в вопросе отношения к россиянам на Западе

Глава МИД Италии Ди Майо: никто не проводит антироссийскую кампанию
Луиджи Ди Майо

Луиджи Ди Майо. Фото: Пресс-служба МИД России / РИА Новости

В Италии никто не проводит антироссийскую кампанию, заявил министр иностранных дел республики Луиджи Ди Майо, передает агентство ANSA.

По словам главы МИД, Италия уважает русских, а утверждения о том, что Рим проводит антироссийскую кампанию — это мистификация. «Хватит этой мистификации реальности и провокаций», — ответил он на вопрос журналистов и добавил, что итальянцы продолжат относиться хорошо к россиянам.

Материалы по теме:
Сопутствующие потери. Как санкции против России уничтожают природу и угрожают миллиардам людей?
Сопутствующие потери.Как санкции против России уничтожают природу и угрожают миллиардам людей?
24 мая 2022
«Россия такого не хотела» Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
«Россия такого не хотела»Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
26 мая 2022

1 июня Министерство иностранных дел России опубликовало доклад, в котором говорилось о тотальной дискриминацииз россиян на Западе, в том числе в Италии.

Во внешнеполитическом ведомстве рассказали о регистрации случаев агрессии в отношении граждан России в Италии, кампании против российской культуры и ее представителей. Также в МИД указали на ангажированный подход итальянских СМИ к освещению ситуации на Украине.

Инфляция, рост цен и кризис
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Лавров оценил влияние нефтяных санкций ЕС на российский бюджет
В МИД Китая раскрыли США правду на примере поставок оружия Киеву
В Албании избрали нового президента
В Италии заявили о «мистификации» в вопросе отношения к россиянам на Западе
В США заявили о новой фазе конфликта на Украине
Звезда советского кино рассказала о жизни в доме американского типа в Лефортово
Крупнейший производитель США возобновит производство детских смесей
Фетисов потребовал от МОК заплатить моральную компенсацию России
Названы главные распространители оспы обезьян
Пять человек погибли в ДНР при обстреле ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.