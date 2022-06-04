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Дерматолог предупредил о распространенном заболевании на пляже

Дерматолог Арканников предупредил о риске заражения лишаем на пляже

Фото: Oscar Nord / Unsplash

С началом сезона отпусков организм становится наиболее уязвим перед кожными заболеваниями, которые распространены на пляже. Какие меры предосторожности нужно соблюдать, чтобы не испортить себе отдых, в разговоре с «Лентой.ру» рассказал врач-дерматолог Станислав Арканников.

Во время купания в воде редко встречаются кожные заболевания, но в водоемах иногда можно встретить токсины, предупредил о риске заражения врач. «Возможны какие-то вбросы, отходы, которые могут вызывать токсические реакции, начиная от аллергической до токсического проявления. В последнем случае будут высыпания на коже, зуд, покраснение. Если токсическое вещество обжигающее, могут быть и ожоги. Избежать этого можно, если соблюдать все меры предосторожности и купаться только в разрешенных местах», — объяснил специалист.

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Одно из самых распространенных кожных заболеваний, которое встречается на пляже, — отрубевидный лишай, отметил Арканников.

Он очень контагиозный, то есть его очень легко подцепить. В основном это происходит от человека к человеку через какие-то контактные площади — например, лежаки. Если человек, у которого есть этот лишай, полежал на лежаке и спустя короткий, промежуток времени туда лег кто-то другой, есть риск его подхватить

Станислав Арканниковврач-дерматолог

Если соблюдать правила гигиены, можно избежать поражения кожи, уверен врач. «Не нужно ложиться на лежак, если перед вами на нем лежал другой человек без полотенца — стоит подождать час, пока солнце ультрафиолетовыми лучами все убьет. Другой надежный способ — использовать свое полотенце. Любые уважающие себя отели дают пляжные полотенца, которые в большей степени служат не для того, чтобы обсушить кожу после купания, а чтобы бросить на лежак», — сказал он.

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Мария Сметанина
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