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Малышева предупредила об опасном заболевании с безобидными симптомами

Врач Малышева заявила, что болезнь Лайма может протекать с безобидными симптомами

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказала россиянам об опасном заболевании, которое может иметь безобидные симптомы. Выпуск доступен на сайте Первого канала.

По словам Малышевой, болезнь Лайма, переносчиками которой являются клещи, может протекать с такими же симптомами, как и у острого респираторного заболевания (ОРЗ). Врач предупредила, что если инфекция не будет выявлена на ранней стадии, то она может спровоцировать тяжелое поражение суставов — реактивный артрит.

Ее коллега Андрей Продеус, в свою очередь, отметил, что иногда при укусе инфицированных клещей на коже может появиться кольцевидная эритема — покраснение в виде мишени. «Чаще всего кольцевидные эритемы бывают на ногах или на туловище, потому что именно туда кусают клещи. Если вдруг вы увидели такой след или вас укусил клещ, надо начинать диагностику, и если было определено, что вас укусил клещ, (...) то надо начинать лечение, и тогда сустав будет защищен», — заявил он.

Малышева добавила, что клещей, переносящих болезнь Лайма, можно встретить во всех регионах России.

Ранее Малышева дала рекомендации по выбору солнцезащитного крема. Врач посоветовала приобретать крем с надписями SPF и PPD.

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Евгения Наумова
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