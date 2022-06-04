Подозреваемый в убийстве бизнесмена Комаряна признал вину

«112»: подозреваемый в убийстве бизнесмена Комаряна в Москве Ервандян признал вину

24-летний Айрик Ервандян, задержанный по подозрению в убийстве 62-летнего бизнесмена Оганеса Камаряна в Москве, признал вину. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, подозреваемого привезли на место преступления, где он рассказал, как следил за убитым, ждал его во дворе, и трижды выстрелил в голову и спину. Ервандян сотрудничает со следствием.

В ночь на 3 июня Оганеса Камаряна убили на Комсомольском проспекте. Киллер дождался, когда жертва выйдет из ресторана, выстрелил ему в спину и добил выстрелом в голову. После этого преступник достал телефон, сфотографировал убитого и сбежал.

По подозрению в убийстве был задержан 24-летний Айрик Ервандян. В ходе допроса он отказался назвать следователям имя заказчика преступления. Согласно основной версии следствия, возможным мотивом убийства является кровная месть.

По информации СМИ, убитый Камарян находился в розыске в Армении: в 2013 году он пытался организовать заказное убийство своего оппонента и соратника — вора в законе Аслана Усояна, известного как Дед Хасан — Рафика Мадояна, однако полиции удалось предотвратить преступление.