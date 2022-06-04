В мире выявили более 900 случаев оспы обезьян

Регулятор CDC: в мире зафиксировано 909 случаев заражения оспой обезьян, 24 случая — в США

Более 900 случаев заражения человека вирусом оспы обезьян выявлены в 29 странах, в том числе 24 случая – в США, следует из данных медицинского регулятора CDC, опубликованных на его сайте.

Согласно размещенной интерактивной карте, демонстрирующей распространение болезни по миру исходя из информации из официальных открытых источников, в мире зафиксировано 909 случаев обезьяньей оспы. В лидерах по числу заражений Великобритания, где заболели 225 человек. Второе место занимает Испания со 186 случаями заражения. Замыкает тройку Португалия со 143 пациентами.

США с 24 случаями заболевания занимают восьмое место, впереди них — Канада, Германия, Франция и Нидерланды. Также в десятку вошли Италия и Бельгия.

Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов оценил опасность при заражении оспой обезьян для жителей России. По его мнению, вирус не представляет для россиян серьезной опасности, так как болезнь протекает легко.

В Роспотребнадзоре сообщали о поставке в регионы России одной тысячи комплектов тест-систем для выявления возможных случаев заражения оспой обезьян. Тест позволит за несколько часов установить факт наличия патогена. По данным на 1 июня, в России случаев инфекции не зафиксировано.