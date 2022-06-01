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Оценена ситуация с распространением оспы обезьян в России

Роспотребнадзор заявил, что случаи заражения оспой обезьян в России не выявлены

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Случаи заражения оспой обезьян в России не зафиксированы, предпринимаются необходимые меры для предотвращения завоза инфекции и ее распространения в стране. Такую оценку ситуации дали в пресс-службе Роспотребнадзора, пишет ТАСС.

«На сегодняшний день в России не зафиксированы случаи заражения оспой обезьян. Роспотребнадзор принимает все необходимые меры для недопущения завоза указанной инфекции и купирования возможности ее распространения на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По состоянию на 30 мая, в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) было зафиксировано 257 подтвержденных случаев оспы обезьян и около 120 предполагаемых в 23 странах мира. В тот же день стало известно о первом летальном случае — в Нигерии умер 30-летний мужчина, у которого было сопутствующее заболевание.

К первостепенным признакам развития оспы обезьян можно отнести лихорадку, сильную головную боль, дискомфорт в мышцах, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб, истощение. Болезнь может длиться от двух до четырех недель.

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Марина Совина
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