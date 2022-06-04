Штаб терробороны ДНР: число раненых при обстреле Донецка со стороны ВСУ возросло до 10

Число пострадавших при обстреле украинскими войсками Донецка возросло до 10. Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины, — прим. "Ленты.ру") в Донецке число раненых возросло до 10 человек»,— говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Донецка. Кроме того, во время обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины из БМ-21 «Град» получили повреждения две школы и крытый рынок. Всего было выпущено 15 ракет из «Градов». Возгорания произошли в жилых домах, также загорелись автомобили.

Вечером 4 июня серия взрывов прогремела в центре Донецка. Украинские войска в 21:05 обстреляли Ворошиловский район города, выпустив 40 ракет из БМ-21 «Град».